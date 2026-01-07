Paura a Frosinone si ribalta scuolabus con 7 bambini | nessun ferito

A Frosinone, un scuolabus si è ribaltato coinvolgendo sette bambini. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra genitori e residenti, ma le autorità hanno confermato che le condizioni dei bambini sono stabili. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Uno di quei momenti in cui il tempo sembra fermarsi mentre tutto però sembra precipitare con velocità. Sono attimi di grande spavento e tensione in quel di Frosinone, dove uno scuolabus con a bordo sette bambini delle scuole elementari di Cervaro si è ribaltato su un fianco. Le informazioni sono scarne e poco dettagliate ma .

