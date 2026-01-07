Paupisi un ‘Natale Insieme’ con l’arrivo della Befana che ha chiuso gli appuntamenti

Il Natale a Paupisi si è concluso con il tradizionale appuntamento di ‘Natale Insieme’ e l’arrivo della Befana. La celebrazione ha rafforzato il senso di comunità e condivisione, lasciando spazio a momenti di convivialità e solidarietà. Questo periodo ha rappresentato un’occasione per riunire cittadini di ogni età, rafforzando i legami e promuovendo valori di insieme e tradizione.

Tempo di lettura: 4 minuti Il Natale appena trascorso ha portato con sé un’atmosfera di calore, allegria e grande solidarietà, che ha unito la comunità di Paupisi. Un calendario ricco di eventi ha saputo coinvolgere e emozionare cittadini di tutte le età, facendo di questo periodo festivo un’esperienza unica di condivisione e spirito di comunità. Le festività sono cominciate con l’accensione dell’albero di Natale e del suggestivo Spettacolo Piromusicale che ha registrato un’affluenza eccezionale, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’intero territorio. Una manifestazione che ha saputo superare ogni aspettativa, coinvolgendo grandi e piccini in una serata carica di emozioni, luce e magia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paupisi, un ‘Natale Insieme’ con l’arrivo della Befana che ha chiuso gli appuntamenti Leggi anche: Dalle Fanoje agli elfi con Babbo Natale e la Befana: tutti gli appuntamenti del Natale 2025 a Capurso Leggi anche: Natale in Periferia: il cartellone si chiude con l'arrivo della Befana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Natale insieme a Paupisi Tombolate ed eventi per grandi e piccoli in attesa dell’Epifania Prosegue il calendario delle iniziative natalizie a Paupisi con due appuntamenti all’insegna della convivialità e della tradizione, promossi dalla Pro Loco di Paupisi, d - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.