Patto per il Nord Federico Giarrusso è il nuovo coordinatore provinciale

Federico Giarrusso è stato nominato nuovo coordinatore provinciale di Patto per il Nord a Piacenza. L’incarico è stato ufficializzato durante una riunione con iscritti e simpatizzanti, alla presenza del presidente federale, Paolo Grimoldi. L'incontro ha visto il rinnovo del direttivo locale, consolidando l’impegno dell’associazione nel territorio.

In occasione di una riunione con iscritti e simpatizzanti, alla presenza del presidente federale dell'associazione, Paolo Grimoldi, si è tenuto il rinnovo del direttivo di Patto per il Nord di Piacenza. Federico Giarrusso ha accettato con entusiasmo di assumere la mansione di coordinatore.

