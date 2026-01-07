Parma piegato al 94' | segnano Dimarco e Thuram

Nel match tra Parma e l’Inter, i crociati sono stati sconfitti con un punteggio di 0-2. Dimarco ha aperto le marcature al 42’, seguito da Thuram, che ha chiuso la partita al 98’. La squadra parigina ha approfittato di occasioni chiave, portando a casa i tre punti e confermando la sua solidità in campionato.

Parma punito da un ex e dal figlio di una delle leggende crociate. Il destino ha messo sui piedi di Dimarco (42') e Thuram (98'), i due palloni che hanno condannato i crociati vivi fino alla beffa di Marcus. Il figlio di Lilian ha prima sporcato con la mano il pallone del 2-0 di Bonny. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma piegato al 94': segnano Dimarco e Thuram Leggi anche: Parma-Inter 0-1, Dimarco e Thuram espugnano il Tardini: Chivu primo in classifica Leggi anche: Parma Inter 0-2: nella nebbia del Tardini la decidono Dimarco e Thuram La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un uomo, seduto a terra, il corpo piegato dal peso della vita. Nessuna gloria, nessun mito: soltanto la verità nuda di un’esistenza spezzata. Nel 1880 Achille D’Orsi plasma in bronzo una figura che non concede illusioni, un’immagine che interroga chi guarda s - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.