Parma piegato al 94' | segnano Dimarco e Thuram

Da parmatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Parma e l’Inter, i crociati sono stati sconfitti con un punteggio di 0-2. Dimarco ha aperto le marcature al 42’, seguito da Thuram, che ha chiuso la partita al 98’. La squadra parigina ha approfittato di occasioni chiave, portando a casa i tre punti e confermando la sua solidità in campionato.

Parma punito da un ex e dal figlio di una delle leggende crociate. Il destino ha messo sui piedi di Dimarco (42') e Thuram (98'), i due palloni che hanno condannato i crociati vivi fino alla beffa di Marcus. Il figlio di Lilian ha prima sporcato con la mano il pallone del 2-0 di Bonny. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma piegato al 94 segnano dimarco e thuram

© Parmatoday.it - Parma piegato al 94': segnano Dimarco e Thuram

Leggi anche: Parma-Inter 0-1, Dimarco e Thuram espugnano il Tardini: Chivu primo in classifica

Leggi anche: Parma Inter 0-2: nella nebbia del Tardini la decidono Dimarco e Thuram

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.