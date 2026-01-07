Parma piange Achille Barosi | dolore e richiesta di giustizia

Parma si unisce al dolore per la perdita di Achille Barosi, giovane vittima di Crans-Montana. La città esprime cordoglio e si augura che si faccia luce sulla vicenda, chiedendo giustizia. La scomparsa di Achille ha colpito profondamente la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia in un momento di lutto.

