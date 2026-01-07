Parma piange Achille Barosi | dolore e richiesta di giustizia
Parma si unisce al dolore per la perdita di Achille Barosi, giovane vittima di Crans-Montana. La città esprime cordoglio e si augura che si faccia luce sulla vicenda, chiedendo giustizia. La scomparsa di Achille ha colpito profondamente la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia in un momento di lutto.
Anche Parma si raccoglie nel silenzio e nel dolore per la scomparsa di Achille Barosi, la giovane vittima di Crans-Montana che torna a casa con un aereo di stato. Fin dalle prime ore della giornata, davanti alla camera ardente, si susseguono cittadini, amici e conoscenti che vogliono lasciare un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana
Tragedia Crans-Montana: Roma piange Riccardo Minghetti, il 16enne studente del liceo Cannizzaro.
Tanti giovani in lacrime alla camera ardente di Achille Barosi. C'è anche una famiglia di Parma: "Una preghiera per lui" - C'è anche un ragazzo parmigiano, accompagnato dalla madre, a portare l'ultimo saluto ad Achille Barosi, una delle due vittime milanesi della strage di Crans- gazzettadiparma.it
Milano piange Chiara e Achille: funerali, città ferma e lutto cittadino proclamato da Sala - Dettagli dei funerali a MilanoMilano si prepara a dare l’ultimo saluto a Chiara Costanzo e Achille Barosi, tra le vittime della tragedia di Crans- assodigitale.it
Chiara Costanzo e Achille Barosi, morti insieme al Constellation. La madre del liceale in lacrime: “Era un guerriero”. Mercoledì i funerali - Esequie in contemporanea nelle basiliche di Sant’Ambrogio e Santa Maria delle Grazie. ilgiorno.it
