Parma piange Achille Barosi | dolore e richiesta di giustizia

Parma si unisce al dolore per la perdita di Achille Barosi, giovane vittima di Crans-Montana. La città esprime cordoglio e si augura che si faccia luce sulla vicenda, chiedendo giustizia. La scomparsa di Achille ha colpito profondamente la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia in un momento di lutto.

Anche Parma si raccoglie nel silenzio e nel dolore per la scomparsa di Achille Barosi, la giovane vittima di Crans-Montana che torna a casa con un aereo di stato. Fin dalle prime ore della giornata, davanti alla camera ardente, si susseguono cittadini, amici e conoscenti che vogliono lasciare un.

Leggi anche: Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana

