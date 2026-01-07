Parma-Inter Streaming gratis | dove vedere la Serie A in diretta live
La 19ª giornata di Serie A si apre con la sfida tra Parma e Inter, in programma alle 20:45 del 7 gennaio. In questa partita, l’Inter cerca di consolidare il primo posto in classifica. Per chi desidera seguire l’incontro in diretta, sono disponibili diverse opzioni di streaming gratuito, garantendo un collegamento affidabile e senza interruzioni. Ecco dove e come poter seguire la partita in tempo reale.
La 19ª giornata di Serie A ha preso il via e l’Inter ha la possibilità di confermare il primo posto in classifica affrontando il Parma a partire dalle 20:45 del 7 gennaio. Nel teatro del Tardini, la squadra di Chivu, non potrà commettere passi falsi sottovalutando la formazione di Cuesta, che nell’ultima sfida del campionato italiano ha pareggiato per 1-1 contro il Sassuolo. L’Inter arriva dalla straripante vittoria contro il Bologna che, in qualche modo ha vendicato la sconfitta in semifinale di Supercoppa italiana. Con la stessa convinzione, dunque, i nerazzurri dovranno scendere in campo per conquistare tre punti e arrivare alla sfida contro il Napoli del prossimo turno con un leggero vantaggio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
