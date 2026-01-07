Parma-Inter probabili formazioni | Pio Esposito dal 1?

Parma-Inter, match valido per il campionato di Serie A, si avvicina. Dopo la vittoria 3-1 contro il Bologna, l’Inter punta a consolidare la posizione in classifica. Restano da definire le probabili formazioni, con Pio Esposito in dubbio per il ruolo di titolare. La sfida rappresenta un’occasione importante per i nerazzurri di mantenere il ritmo e proseguire il cammino senza intoppi.

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è di nuovo il momento di tornare in campo. Archiviata la vittoria per 3-1 con il Bologna e con il calciomercato sullo sfondo, i nerazzurri vogliono mettere in cascina 3 punti pesanti, rimanendo sulla retta via in questo avvio di annata. L’obiettivo è quello di concludere al meglio il girone d’andata, laureandosi Campione d’Inverno. La prossima gara è quella con il Parma, in programma oggi 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini per la 19a giornata di Serie A. Un match da non sottovalutare, su un campo storicamente ostico. Il successo con i felsinei ha dato ulteriori certezze a Cristian Chivu, consapevole di essere di fronte a un ostacolo da non prendere sotto gamba. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

