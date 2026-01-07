Parma-Inter | probabili formazioni e dove vederla

Il 7 gennaio si disputa Parma-Inter, partita valida per la 19ª giornata di Serie A. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro. Approfondisci tutte le informazioni utili per seguire questa sfida tra le due squadre, in programma in un contesto di campionato ancora aperto e competitivo.

Oggi, mercoledì 7 gennaio, si gioca Parma-Inter, incontro valido per la **19ª giornata del campionato di Serie A. La partita si disputerà allo stadio Ennio Tardini di Parma con calcio d'inizio fissato alle 20:45 locali. Probabili formazioni in campo. Secondo le ultime indicazioni tecniche, il Parma dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Corvi tra i pali, una linea difensiva composta da Britschgi, Circati, Valenti e Valeri e un reparto avanzato affidato a Pellegrino. L' Inter, dal canto suo, potrebbe optare per un 3-5-2, con Sommer in porta e una mediana composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, supportando il tandem d'attacco formato da Lautaro e Thuram.

