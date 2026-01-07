Parma Inter LIVE | traversa di Bisseck!

Alle 20:45 al Tardini si gioca Parma-Inter, valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Segui la partita in diretta con noi, con aggiornamenti in tempo reale sulle azioni più importanti, tra cui la traversa di Bisseck. Un appuntamento importante per il campionato, che offrirà spunti e approfondimenti sullo sviluppo della sfida. Restate con noi per tutte le novità dal campo.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 14? – TRAVERSA DI BISSECK! Il difensore impegna severamente Corvi dal limite: il portiere, con l’aiuto del montante, mette in angolo! 7? – Buona pressione dell’Inter in questo avvio ma ancora zero occasioni da gol Si parte al Tardini! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

