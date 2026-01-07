Parma Inter LIVE 0-2 | Bonny! La chiude il francese
Alle ore 20:45 al Tardini si gioca Parma-Inter, partita valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Seguiamo insieme l’andamento dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale, e i momenti salienti di una sfida importante per la classifica. Restate con noi per tutte le novità e i risultati della serata.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 94? – Check in corso per un possibile fallo di mano di Thuram. 94? – GOL DI BONNY! RADDOPPIA L’INTER ALL’ULTIMO ISTANTE. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Bonny Inter, impatto straordinario dell’ex Parma con la maglia nerazzurra: i dati sul centravanti francese
Leggi anche: Inter Lazio LIVE 2-0, Bonny non sbaglia e firma il raddoppio dei nerazzurri! Gol dell’attaccante francese all’ora di gioco
Parma Inter, dove vederla in TV; Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Inter: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.
LIVE Parma-Inter 0-1: Sucic si divora il raddoppio! Dentro anche Thuram - I nerazzurri per difendere la vetta e andare sul momentaneo +4 dal Milan, gli emiliani per allontanare ulteriormente la zona retrocessione ... gazzetta.it
Parma-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gran parata di Corvi su Sucic - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
LIVE Parma-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Parma effettua quinta sostituzione - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
#Parma 0-2 #Inter : Ange-Yoan Bonny! #ParmaInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.