Parma Inter LIVE 0-1 | Sucic impegna Corvi
Alle ore 20:45 al Tardini si svolge Parma-Inter, match valido per la 19ª giornata della Serie A 2025/26. Seguiremo l'incontro in tempo reale, aggiornandovi sull'andamento del risultato e sui principali sviluppi. Restate con noi per tutte le novità di questa sfida tra le due squadre, che vede il Parma impegnato a reagire alla rete di Sucic.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 54? – Corvi dice no a Sucic! INIZIA IL SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 44? – RETE REGOLARE! Inter avanti! Gol di Dimarco 42? – GOL DELL’INTER, MA L’ARBITRO FERMA TUTTO! Dimarco con una conclusione di destro supera Corvi da posizione defilata, ma al momento viene segnalato un fuorigioco. 🔗 Leggi su Internews24.com
