Parma Inter LIVE 0-1 | la sblocca Dimarco! Nerazzurri avanti
Alle 20:45 al Tardini, si disputa Parma Inter, partita valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Segui con noi la cronaca in diretta di questa sfida, che vede i nerazzurri in vantaggio grazie a un gol di Dimarco. Restate aggiornati per tutte le novità sul risultato e le azioni principali dell'incontro.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 44? – RETE REGOLARE! Inter avanti! Gol di Dimarco 42? – GOL DELL’INTER, MA L’ARBITRO FERMA TUTTO! Dimarco dopo una prima conclusione con il destro supera Corvi da posizione defilata, ma al momento viene segnalato un fuorigioco. 🔗 Leggi su Internews24.com
