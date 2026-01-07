Alle ore 20:45 al Tardini si svolge Parma-Inter, partita valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Dopo le occasioni di Bisseck e Ondrejka, anche Pio Esposito centra la traversa. Segui la diretta con noi per aggiornamenti sul risultato e le azioni principali di questa sfida.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 31? – TRAVERSA INTER, ancora! Pio Esposito di testa, palla che sbatte sulla parte alta del legno a Corvi all’apparenza battuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Parma Inter LIVE 0-0: dopo Bisseck e Ondrejka anche Pio Esposito scheggia la traversa!

