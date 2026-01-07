Parma Inter il gelo non ferma i ducali | Tardini verso sold out e record

Il match tra Parma e Inter al Tardini si avvicina a esaurire i biglietti, con il pubblico pronto a riempire nuovamente lo stadio. Nonostante le temperature rigide, la passione dei tifosi ducali non si ferma, e l’evento si prospetta come una serata memorabile per il calcio emiliano.

Parma Inter. Il Tardini si prepara a vivere una serata speciale, di quelle che scaldano l’ambiente ben oltre le temperature rigide previste per l’orario del calcio d’inizio. La sfida di stasera tra Parma e Inter sta richiamando un entusiasmo superiore alle aspettative, segno di quanto l’appuntamento sia sentito dalla tifoseria gialloblù e non solo. A confermare il clima è la Gazzetta di Parma, che parla apertamente di stadio lanciato verso il sold out. Nonostante il freddo intenso, con il termometro destinato a scendere sotto lo zero già nel tardo pomeriggio, la risposta del pubblico è stata massiccia e continua a crescere con il passare delle ore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

