Parma-Inter | come cambia la viabilità

In occasione della partita Parma 1913-Inter, in programma stasera alle 20:45 allo Stadio Tardini, si prevedono modifiche temporanee alla viabilità nella zona circostante. Queste variazioni sono necessarie per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti e di consultare eventuali aggiornamenti sulle strade interessate.

In occasione dell’incontro di calcio Parma 1913-Inter, in programma stasera, 7 gennaio 2026, alle ore 20:45 allo Stadio Tardini, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità.Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze al parcheggio scambiatore Nord - Largo Maestà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma-Inter: come cambia la viabilità Leggi anche: C’è Parma-Inter, come cambia la viabilità Leggi anche: Parma-Milan, come cambia la viabilità Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Parma-Inter, Chivu cambia tutto: turnover prima del Napoli - L'Inter si prepara alla trasferta a Parma, Chivu studia la formazione titolare: previsto un turnover importante. spaziointer.it

Inter, Sebastiano Esposito tra Parma e Cagliari: i sardi cambiano la formula - Il blitz di ieri del Parma è andato a segno: il club gialloblù, in virtù di un’offerta all'Inter per il ... tuttomercatoweb.com

Verso Parma-Inter, la probabile formazione dell'Inter, torna Pio Esposito titolare al fianco di Lautaro. - Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook

Le probabili formazioni di Parma-Inter #SkySport #SkySerieA #ParmaInter x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.