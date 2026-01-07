Parma Inter 0-2 | tre punti d’oro per chiudere il girone d’andata domenica c’è il Napoli! Decidono Dimarco e Thuram

Nel match della 19ª giornata di Serie A, Parma e Inter si sono affrontate al Tardini. La squadra nerazzurra ha ottenuto una vittoria importante grazie ai gol di Dimarco e Thuram, rafforzando la posizione in classifica in vista dell’impegno di domenica contro il Napoli. L’incontro si è concluso con il risultato di 0-2, offrendo ai nerazzurri tre punti fondamentali per chiudere il girone d’andata.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. FINITA 90+8 – GOL DI THURAM! All’ultimo istante, Thuram imita Bonny e fa 2-0! 90+6? – ANNULLATO! Si resta 1-0 per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Parma Inter 0-2: tre punti d’oro per chiudere il girone d’andata, domenica c’è il Napoli! Decidono Dimarco e Thuram Leggi anche: Parma Inter 0-2: nella nebbia del Tardini la decidono Dimarco e Thuram Leggi anche: Parma Inter 0-2, decidono Dimarco e Thuram: prove di fuga per i ragazzi di Chivu in attesa di Milan Genoa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parma-Inter, stats e curiosità: guida alla sfida; Parma-Inter: convocati e probabili formazioni; Parma-Inter, analisi e pronostico degli esperti di Bet Club; Probabili Formazioni Parma-Inter Milan: Analisi Match, Assenze, Dove Vederla in TV, Quote e Pronostico. Parma – Inter 0-2, cronaca e highlights: è la legge degli ex, Dimarco e Benny puniscono i Ducali! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Dimarco e Benny segnano le reti degli ex che chiudono il match in favore dei nerazzurri! generationsport.it

Parma-Inter, 0-2, gol e highlights: reti di Dimarco e Thuram - Corvi subito decisivo deviando un tiro di Bisseck sulla traversa. sport.sky.it

Parma-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Dimarco e Thuram, gli highlights - 2, risultato che porta l'Inter in fuga in vetta alla Serie A davanti a Milan e Napoli (+4) ... fanpage.it

#Parma 0-2 #Inter : Marcus Thuram! #ParmaInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.