Parma Inter 0-2 | Thuram! Dopo il gol annullato a Bonny raddoppia e chiude il match
Nel match della 19ª giornata di Serie A 2025/26 al Tardini, Parma e Inter si affrontano in una sfida importante. Dopo un gol annullato a Bonny, Thuram segna il suo primo gol della stagione, raddoppiando e chiudendo la partita sul risultato di 2-0. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa gara, in programma alle 20:45.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. FINITA 90+8 – GOL DI THURAM! All’ultimo istante, Thuram imita Bonny e fa 2-0! 90+6? – ANNULLATO! Si resta 1-0 per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
