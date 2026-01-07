Parma-Inter 0-2 LE PAGELLE | Keita ultimo a mollare Pellegrino annullato

Nel recupero della 12ª giornata di Serie A, Parma-Inter si conclude con il risultato di 0-2. Le pagelle evidenziano la prova di Corvi, che si distingue per alcune parate decisive, e l’atteggiamento di Keita, l’ultimo a mollare. Pellegrino, invece, è stato annullato dall’avversario. Analizziamo le prestazioni dei protagonisti in un match equilibrato, caratterizzato da impegno e determinazione da entrambe le squadre.

Ecco le pagelle di Parma-Inter 0-2Corvi 6 - Tiene in piedi il risultato con una deviazione miracolosa su Bissek e qualche altra parata non semplice. Graziato da Lautaro Martinez e Sucic, cade sul suo palo quando tira Dimarco, con il pallone che gli passa sotto le gambe.Britschgi 5 - Non una.

