Parma-Inter 0-2 Dimarco e Thuram espugnano il Tardini | Chivu primo in classifica

Nel match tra Parma e Inter, i nerazzurri si sono imposti per 0-2 grazie ai gol di Dimarco e Thuram. La vittoria permette all'Inter di consolidare la prima posizione in classifica nel 19° turno di Serie A, mantenendo un punto di vantaggio sul Milan. Chivu, tornato al Tardini, osserva la partita con il suo team in testa alla classifica.

Chivu torna al Tardini e conquista la vittoria con il risultato di 0-2. Dimarco e Thuram valgono tre punti all’Inter che mantiene così il primo posto in classifica anche nel 19° turno di Serie A mantendo un punto di distanza dal Milan. Parma-Inter, primo tempo. Primo tempo sottotono nella cornice del Tardini, terminato con il risultato di 0-1. Nei primi minuti di gioco, Esposito prima e Bisseck poi cercano di sbloccare il risultato con una traversa che Corvi ha deviato con un tuffo. Al 29? ci ha pensato Ondrejka, con un destro a volo, ha impensierito Sommer, ma la palla ha trovato soltanto l’incrocio dei pali alla sua sinistra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

