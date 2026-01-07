Parma Inter 0-2 decidono Dimarco e Thuram | prove di fuga per i ragazzi di Chivu in attesa di Milan Genoa
Nel match tra Parma e Inter, i nerazzurri si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Dimarco e Thuram. La vittoria permette all'Inter di consolidare la propria posizione in classifica, in attesa delle prossime sfide contro Milan e Genoa. Una prova importante per i ragazzi di Chivu, che cercano continuità e miglioramenti nel percorso stagionale.
Parma Inter termina 2-0 in favore dei nerazzurri: decisive le reti di Dimarco e Thuram. La squadra di Cristian Chivu prova la fuga in attesa di Milan Genoa di domani sera. L’Inter ha risposto presente al Tardini portando a casa tre punti pesanti contro il Parma. I nerazzurri si sono imposti per 2-0 al termine di una gara ricca di episodi arbitrali, legni e interventi decisivi, confermando la loro solidità nella corsa al vertice. Il match si è sbloccato proprio allo scadere della prima frazione: al 45?, Federico Dimarco ha trovato l’angolino basso con un mancino chirurgico su assist dei compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
