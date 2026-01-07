Parma-Inter 0-1 | Dimarco sblocca

Da parmatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Parma e Inter, la squadra nerazzurra si è imposta con un gol di Dimarco. Prima della partita, Carlos Cuesta aveva espresso chiaramente la sua posizione riguardo alla possibilità di ottenere un pareggio contro i nerazzurri. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-1, segnando un importante successo per l’Inter.

“Firmare per il pareggio con l'Inter? Conoscete la risposta”. Sono le parole pronunciate da Carlos Cuesta in conferenza stampa di viglia. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, lo spagnolo accoglie al Tardini l'ex Chivu per il quale ha speso parole al miele davanti ai giornalisti. È anche merito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma inter 0 1 dimarco sblocca

© Parmatoday.it - Parma-Inter 0-1 | Dimarco sblocca

Leggi anche: Parma Inter LIVE 0-1: la sblocca Dimarco! Nerazzurri avanti

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 0-0, Parma Inter 0-1, gol di Dimarco. Fine primo tempo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Parma-Inter, stats e curiosità: guida alla sfida; Parma-Inter, analisi e pronostico degli esperti di Bet Club; Parma-Inter: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Pronostico Parma-Inter quote analisi 19ª giornata Serie A.

parma inter 0 1Parma-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Dimarco assegnto col VAR - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE Parma-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Akanji e Esposito brillano nell'Inter - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

parma inter 0 1Live - Parma-Inter 0-1, intervallo: squadre a riposo, Dimarco toglie le castagne dal fuoco - In una serata metereologicamente complicata, con una foschia che va e che viene, l'Inter fa comunque la sua partita sprecando anche questa vo ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.