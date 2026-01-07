Parma-Inter 0-1 | Dimarco sblocca

Nel match tra Parma e Inter, la squadra nerazzurra si è imposta con un gol di Dimarco. Prima della partita, Carlos Cuesta aveva espresso chiaramente la sua posizione riguardo alla possibilità di ottenere un pareggio contro i nerazzurri. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-1, segnando un importante successo per l’Inter.

“Firmare per il pareggio con l'Inter? Conoscete la risposta”. Sono le parole pronunciate da Carlos Cuesta in conferenza stampa di viglia. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, lo spagnolo accoglie al Tardini l'ex Chivu per il quale ha speso parole al miele davanti ai giornalisti. È anche merito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

