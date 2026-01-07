Parma-Inter 0-0 | Super Corvi stoppa Bissek

Da parmatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Parma e Inter, il risultato finale è stato un pareggio a zero. La partita ha visto il Super Corvi fermare Bissek, confermando la solidità difensiva dei padroni di casa. Prima del match, Carlos Cuesta aveva dichiarato in conferenza stampa che firmare per il pareggio contro l’Inter era una scelta consapevole, sottolineando l’importanza di un risultato positivo in un incontro così impegnativo.

“Firmare per il pareggio con l'Inter? Conoscete la risposta”. Sono le parole pronunciate da Carlos Cuesta in conferenza stampa di viglia. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, lo spagnolo accoglie al Tardini l'ex Chivu per il quale ha speso parole al miele davanti ai giornalisti. È anche merito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma inter 0 0 super corvi stoppa bissek

© Parmatoday.it - Parma-Inter 0-0 | Super Corvi stoppa Bissek

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Bissek sblocca Genoa Inter

Leggi anche: Benek segna, Corvi para: tanto basta al Parma per gioire

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Parma-Inter, stats e curiosità: guida alla sfida; Parma-Inter, analisi e pronostico degli esperti di Bet Club; Probabili Formazioni Parma-Inter Milan: Analisi Match, Assenze, Dove Vederla in TV, Quote e Pronostico; Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

parma inter 0 0Parma-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: traversa di Bisseck - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

parma inter 0 0LIVE Parma-Inter 0-0 Serie A 2025/2026: Traversa di Bisseck salva Corvi - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Il quadro è chiaro fin dai primi 5': l'Inter fa la partita e tiene il pallone, il Parma aspetta. - I nerazzurri per difendere la vetta e andare sul momentaneo +4 dal Milan, gli emiliani per allontanare ulteriormente la zona retrocessione ... gazzetta.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.