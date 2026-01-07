Parma-Inter 0-0 | Super Corvi stoppa Bissek

Nel match tra Parma e Inter, il risultato finale è stato un pareggio a zero. La partita ha visto il Super Corvi fermare Bissek, confermando la solidità difensiva dei padroni di casa. Prima del match, Carlos Cuesta aveva dichiarato in conferenza stampa che firmare per il pareggio contro l’Inter era una scelta consapevole, sottolineando l’importanza di un risultato positivo in un incontro così impegnativo.

“Firmare per il pareggio con l'Inter? Conoscete la risposta”. Sono le parole pronunciate da Carlos Cuesta in conferenza stampa di viglia. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, lo spagnolo accoglie al Tardini l'ex Chivu per il quale ha speso parole al miele davanti ai giornalisti. È anche merito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma-Inter 0-0 | Super Corvi stoppa Bissek Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Bissek sblocca Genoa Inter Leggi anche: Benek segna, Corvi para: tanto basta al Parma per gioire La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Parma-Inter, stats e curiosità: guida alla sfida; Parma-Inter, analisi e pronostico degli esperti di Bet Club; Probabili Formazioni Parma-Inter Milan: Analisi Match, Assenze, Dove Vederla in TV, Quote e Pronostico; Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni. Parma-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: traversa di Bisseck - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE Parma-Inter 0-0 Serie A 2025/2026: Traversa di Bisseck salva Corvi - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Il quadro è chiaro fin dai primi 5': l'Inter fa la partita e tiene il pallone, il Parma aspetta. - I nerazzurri per difendere la vetta e andare sul momentaneo +4 dal Milan, gli emiliani per allontanare ulteriormente la zona retrocessione ... gazzetta.it

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Parma-Inter DIRETTA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.