Parma come il Polo Nord | temperature sotto zero è allerta gialla in tutta la provincia
Oggi, mercoledì 7 gennaio, la provincia di Parma è interessata da un’allerta meteo gialla a causa di temperature molto basse, simili a quelle del Polo Nord. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso questa allerta per garantire la sicurezza durante le condizioni climatiche rigide di questa giornata. È importante prestare attenzione alle indicazioni ufficiali e adottare le necessarie precauzioni.
Allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, per temperature rigide. E' valida anche per il Parmense, per le zone di pianura, collina e montagna.Per la giornata di oggi si prevedono temperature medie giornaliere inferiori a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
