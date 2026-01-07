Parma come il Polo Nord | temperature sotto zero è allerta gialla in tutta la provincia

Da parmatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 7 gennaio, la provincia di Parma è interessata da un’allerta meteo gialla a causa di temperature molto basse, simili a quelle del Polo Nord. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso questa allerta per garantire la sicurezza durante le condizioni climatiche rigide di questa giornata. È importante prestare attenzione alle indicazioni ufficiali e adottare le necessarie precauzioni.

Allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, per temperature rigide. E' valida anche per il Parmense, per le zone di pianura, collina e montagna.Per la giornata di oggi si prevedono temperature medie giornaliere inferiori a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma come il polo nord temperature sotto zero 232 allerta gialla in tutta la provincia

© Parmatoday.it - Parma come il Polo Nord: temperature sotto zero, è allerta gialla in tutta la provincia

Leggi anche: Previsioni meteo, pioggia e basse temperature su tutta la regione. Allerta gialla per l'Umbria meridionale

Leggi anche: Maltempo: mercoledì 7 gennaio allerta gialla: temperature sotto zero fino a -3

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Parma come il Polo Nord: temperature sotto zero, è allerta gialla in tutta la provincia.

Meteo Prossima Settimana: Gelo dal Polo Nord punterà verso l'Italia, perché gli effetti saranno eclatanti - Per la prossima settimana è attesa un'ondata di gelo proveniente direttamente dal Polo Nord e destinata a puntare verso l'Italia. ilmeteo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.