Parla Ordine | Lucca? E’ stato proposto al Milan in prestito ma…

Franco Ordine, noto giornalista sportivo, è stato intervistato da TeleVomero, parlando di diverse tematiche legate al calcio. Tra gli argomenti, la proposta di prestito di Lucca al Milan e le dinamiche tra i rossoneri e il Napoli. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sugli attuali scenari di mercato e sulle relazioni tra le due squadre. Un’intervista che delinea i punti chiave di un dibattito sempre attuale nel calcio italiano.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.