Pareggiodi rigore per un' Ancona poco concreta | dorici chiamati al blitz a Francavilla per raggiungere la finale

L'Ancona affronta la semifinale di Coppa Italia con un pareggio a reti inviolate, frutto di una prestazione equilibrata ma priva di concretezza offensiva. La squadra dorica, chiamata a un risultato positivo in trasferta a Francavilla, dovrà migliorare l’efficacia in attacco per raggiungere la finale. La sfida di ritorno si preannuncia aperta, con entrambe le formazioni che si contenderanno il passaggio del turno in una gara decisiva.

ANCONA - Crea e non capitalizza, va sotto e recupera. L'Ancona in versione "Coppa Italia" non sfrutta in maniera ottimale il fattore campo nella sfida di andata della semifinale. In formazione rimaneggiata, tra titolare risparmiati o utilizzati part-time e indisponibili per infortunio, la squadra.

