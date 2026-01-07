Pareggio al Maradona tra Napoli e Verona azzurri imbattuti in casa da 23 partite

Il Napoli pareggia 2-2 contro il Verona al Maradona, mantenendo un record di imbattibilità casalinga che dura da 23 partite. Nel primo tempo, le reti di Frese e Orban favoriscono gli ospiti, mentre nella ripresa sono McTominay e Di Lorenzo a siglare i gol per i padroni di casa. Un risultato che mantiene l’equilibrio in classifica senza alterare significativamente le posizioni.

Il Napoli pareggia 2 a 2 con i gialloblù: segnano nel primo tempo Frese ed Orban, ripresa a trazione azzurra con i gol di McTominay e Di Lorenzo. Napoli. La squadra di Conte non perde in casa dall' 8 dicembre 2024 quando giocò contro la Lazio, rimane imbattuta al Maradona da 23 partite ufficiali compresa quella di oggi con il Verona con cui pareggia 2 a 2. Il primo tempo segnano i gialloblù Frese ed Orban, nei secondi 45 minuti risponde il Napoli con le reti di McTominay e Di Lorenzo. Al 16° minuto arriva il gol del Verona sul cross di Niasse, alla prima vera occasione Frese batte Milinkovis-Savic e per il Napoli la gara si fa insidiosa.

Serie A: il Verona ferma il Napoli al Maradona, l'Atalanta passa a Bologna - 30 della 19/a giornata di Serie A si ferma il Napoli con il Verona (2- ansa.it

Napoli-Verona, gol annullato a Hojlund: secondo announcement di Marchetti - Al Maradona il Napoli aveva trovato il gol del pareggio con Hojlund, bravo a finalizzare il cross di Politano. msn.com

