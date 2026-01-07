Parcheggi FdI avvia una petizione | Aumenti delle tariffe e penalizzazione del commercio Una scelta sbagliata
Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per contestare le recenti decisioni della Giunta Barattoni sul nuovo piano della sosta nel centro storico. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’aumento delle tariffe e sulla possibile penalizzazione del commercio locale, ritenuti da FdI scelte sbagliate che rischiano di danneggiare l’accessibilità e l’economia del quartiere.
Fratelli d'Italia si scaglia contro le scelte della Giunta Barattoni riguardante il nuovo piano della sosta e dell'accessibilità in centro storico e, a questo proposito, lancia anche una raccolta firme. Il gruppo di minoranza in Consiglio comunale a Ravenna ha annunciato oggi l'avvio di una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Petizione contro le "tariffe vulcano" volute dalla giunta Rapinese: "La nuova sosta è una scelta punitiva"
