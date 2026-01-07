Parcheggi FdI avvia una petizione | Aumenti delle tariffe e penalizzazione del commercio Una scelta sbagliata

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per contestare le recenti decisioni della Giunta Barattoni sul nuovo piano della sosta nel centro storico. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’aumento delle tariffe e sulla possibile penalizzazione del commercio locale, ritenuti da FdI scelte sbagliate che rischiano di danneggiare l’accessibilità e l’economia del quartiere.

Parcheggio, petizione contro le nuove strisce blu a pagamento: «Uno sfregio culturale e un danno alle attività commerciali del centro» - «L'attivazione delle aree di sosta a pagamento ha come unico obiettivo migliorare la qualità della mobilità e rendere più efficiente l'utilizzo degli spazi dedicati al parcheggio», spiega Malvestio, ... ilgazzettino.it

Un comitato spontaneo che si avvia a quasi cinquanta partecipanti, una chat di Whatsapp che ne conta oltre cento. La rabbia del comitato di via Papalia: nel progetto originario c’era un parcheggio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.