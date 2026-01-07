Parata di vip per dare inizio al 2026 | Nek festeggia il compleanno Matano e Nancy Brilli scelgono il benessere dei fanghi

Nel forlivese, durante le festività di fine anno, diverse celebrità hanno scelto la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro Terme per dedicarsi a momenti di relax. Nek ha celebrato il suo compleanno, mentre Matano e Nancy Brilli hanno optato per trattamenti di benessere con fanghi. Questi incontri testimoniano l'importanza del turismo sanitario e del benessere anche in periodi di festa.

Oltre ai fiocchi di neve, nei giorni scorsi hanno fatto visita nel forlivese una carrellata di vip che hanno approfittato degli ultimi giorni di feste per regalarsi un momento di relax e benessere alla Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro Terme. Dai cantanti alle attrici fino ai giornalisti.

