Papa Leone | Vaticano II un invito ad essere coraggiosi testimoni di giustizia e di pace

Papa Leone apre il nuovo anno con la prima udienza generale, invitando i fedeli a essere testimoni coraggiosi di giustizia e pace. In un contesto di rinnovato impegno, il Papa sottolinea l’importanza di vivere i valori cristiani con coerenza e impegno, in un momento di particolare attenzione per la Chiesa e il mondo. Un appello alla responsabilità di ciascuno nel contribuire a costruire un futuro più giusto e pacifico.

Vaticano. Prima udienza generale del nuovo anno per Papa Leone, a poche ore dal primo Concistoro del suo pontificato. “Facciamoci eco di speranze e angosce dei popoli.dinanzi alle sfide odierne – ha detto il Pontefice – chiamati a rimanere attenti interpreti dei segni dei tempi, gioiosi annunciatori del Vangelo, coraggiosi testimoni di giustizia e di pace”. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: Vaticano II un invito ad essere coraggiosi testimoni di giustizia e di pace Leggi anche: Papa Leone ricorda il Concilio Vaticano II: “Dono a sorpresa per la Chiesa” Leggi anche: Udienza Generale 7 gennaio 2026: Papa Leone XIV invita a riscoprire il Concilio Vaticano II Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Papa Leone: «Attuare il Concilio Vaticano II»; Il Papa convoca i cardinali del mondo a Roma: l'agenda del primo Concistoro di Leone XIV; Leone XIV: il mondo non si salva affilando le spade ma nel perdono, accogliendo tutti; Vaticano - Giornata Mondiale della Pace 2026: Papa Leone XIV invita a una pace “disarmata e disarmante”. Udienza Generale 7 gennaio 2026: Papa Leone XIV invita a riscoprire il Concilio Vaticano II - Papa Leone XIV inizia un nuovo ciclo di catechesi sul Concilio Vaticano II per conoscerlo meglio e approfondirlo ... lalucedimaria.it

Papa: nuovo ciclo di catechesi sul Vaticano II, 'stella polare del cammino della Chiesa' - Leone XIV ha tenuto la prima udienza generale del 2026 in Aula Nervi, con 7mila fedeli. asianews.it

Vaticano II,Papa:"Stella polare Chiesa" - In udienza generale nell'aula Paolo VI, focus di Papa Leone XIV sul Concilio Vaticano II. rainews.it

Papa Leone: Vaticano II un invito ad essere coraggiosi testimoni di giustizia e di pace

#TG2000 - #PapaLeone: #VaticanoII un invito ad essere coraggiosi testimoni di giustizia e di #pace #7gennaio #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Papa #ConcilioVaticanoII #Vaticano #Concistoro #Giubileo #news #Tv2000 @tg2000it x.com

Il giubileo ha rimesso la chiesa in cammino DIeri mattina Papa Leone ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Con essa si è chiuso il Giubileo della Speranza: sono passati 378 giorni e 33 milioni di pellegrini dal 24 dicembre 2024, da quando Pa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.