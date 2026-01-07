Paolo Maria Romano è nominato co-Ceo del gruppo Pompadour Tè

Pompadour Tè, azienda italiana con una lunga tradizione nel settore food & beverage, comunica la nomina di Paolo Maria Romano come nuovo Co-Chief Executive Officer (Ceo). Questa scelta mira a rafforzare la leadership e sostenere lo sviluppo strategico dell’azienda, mantenendo l’impegno per qualità e innovazione. Romano si inserisce in un percorso di crescita, contribuendo con la sua esperienza alla continuità e al consolidamento del brand nel mercato.

Pompadour Tè, storica realtà italiana nel settore food & beverage, annuncia la nomina di Paolo Maria Romano come nuovo Co-Chief Executive Officer (Ceo). Tra le esperienze precedenti del manager figurano quelle in Matrunida Mediterranea e Fresh Cut. La sua carriera inizia però in Parodi Group, dove contribuisce in maniera considerevole all’espansione internazionale dell’azienda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

