Paolo Maria Romano è nominato co-Ceo del gruppo Pompadour Tè

Pompadour Tè, azienda italiana con una lunga tradizione nel settore food & beverage, comunica la nomina di Paolo Maria Romano come nuovo Co-Chief Executive Officer (Ceo). Questa scelta mira a rafforzare la leadership e sostenere lo sviluppo strategico dell’azienda, mantenendo l’impegno per qualità e innovazione. Romano si inserisce in un percorso di crescita, contribuendo con la sua esperienza alla continuità e al consolidamento del brand nel mercato.

Pompadour Tè, storica realtà italiana nel settore food & beverage, annuncia la nomina di Paolo Maria Romano come nuovo Co-Chief Executive Officer (Ceo). Tra le esperienze precedenti del manager figurano quelle in Matrunida Mediterranea e Fresh Cut. La sua carriera inizia però in Parodi Group, dove contribuisce in maniera considerevole all'espansione internazionale dell'azienda.

