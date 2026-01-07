Paolo Maldini esprime soddisfazione per la recente liberazione del Venezuela, commentando la fine del regime di Nicolás Maduro. Con la sua nota sobrietà e rispetto, il celebre ex calciatore riconosce un passo importante verso la libertà del paese sudamericano, sottolineando l’importanza di un cambiamento pacifico e democratico. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di rinnovata speranza e spera in un futuro di stabilità e progresso per il Venezuela.

Anche Paolo Maldini, il più grande difensore della nostra storia e probabilmente della storia del calcio, esulta per la liberazione del Venezuela e la fine del regime Maduro. L’ex fuoriclasse del Milan e della Nazional e, la cui moglie Adriana è venezuelana e i cui figli hanno il doppio passaporto, ha pubblicato un post per la caduta del regime di Caracas. Le parole di Maldini. La leggenda del Milan e sua moglie Adriana hanno postato un video sui social in cui esultano per la cattura di Nicolas Manduro. Dopo 27 anni di dittatura il Venezuela è libero ”, questo il messaggio di Paolo Maldini che sui social ha deciso di condividere una serie di immagini che mostrano le strade del paese sudamericano in festa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paolo Maldini festeggia la cattura di Nicolas Maduro: “Finalmente il Venezuela ora è libero”

