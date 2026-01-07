Paolo Del Debbio durissimo | Crans? Dove deve andare la proprietaria del bar

L’incidente di Crans-Montana ha suscitato grande preoccupazione e riflessioni sulla gestione della sicurezza. La tragedia, che ha causato la morte di 40 persone tra cui sei italiani, evidenzia errori e disattenzioni che non devono essere sottovalutati. Paolo Del Debbio si è espresso duramente, sollevando interrogativi sulla responsabilità della proprietaria del bar coinvolto. Un episodio che richiede analisi e approfondimenti per prevenire simili incidenti futuri.

La tragedia di Crans-Montana ha colpito (e non poco) tutta l'opinione pubblica. Troppi errori, troppe disattenzioni e qualche occhio che non ha voluto vedere hanno portato a un dramma che è costato la vita a 40 ragazzi di cui 6 italiani. I gestori del locale sono finiti nell'occhio del ciclone e in queste ore si parla anche di un video che mostrerebbe la titolare del bar fuggire con la cassa in mano. E proprio su quanto accaduto in Svizzera la notte di Capodanno ha voluto prendere una posizione dura Paolo Del Debbio aprendo la puntata di 4 di Sera: "Mi dispiace di dover partire questa sera, proprio il primo giorno, con qualcosa che mi ha fatto veramente arrabbiare molto, che mi ha fatto imbufalire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

