Pallavolo Serie A2 Emma Villas ‘antipasto’ di Coppa Italia contro Pineto Prevendita dei biglietti per la sfida del PalaParenti

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena si prepara per la quattordicesima giornata di Serie A2, affrontando Pineto al PalaParenti in un match di anticipazione della Coppa Italia. Dopo la recente vittoria contro Aversa, la squadra si avvicina a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica. I biglietti per l’incontro sono disponibili in prevendita. La partita si svolgerà domenica alle 16.
Dopo la vittoria contro Aversa degli ex Graziosi, Mattei e Tallone la Emma Villas Codyeco Lupi Siena giocherà domenica, con inizio alle 16, la sua quattordicesima gara di regular season, la prima del girone di ritorno. La formazione toscana sfiderà Abba Pineto al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno dopo aver rinunciato, almeno momentaneamente, a disputare la gare interne al PalaEstra per la questione freddo nell’impianto di Viale Sclavo come detto chiaramente dal dg Mechini nel bilancio di fine girone di andata di lunedì. Gli ospiti, che attualmente occupano la seconda posizione in classifica, sono reduci da una vittoria per 3-1 nell’ultimo turno, contro Ravenna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
