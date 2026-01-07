Pallanuoto il Setterosa in raduno a Ostia in vista degli Europei | al Polo Natatorio fino al 15 gennaio

Il Setterosa di pallanuoto femminile si trova in raduno al Polo Natatorio di Ostia, dove resterà fino al 15 gennaio. L’allenamento, che vede coinvolte le atlete in preparazione agli Europei, è parte del percorso di consolidamento e sviluppo della squadra. L’evento rappresenta un momento importante per l’attività sportiva nazionale e per la crescita delle atlete in vista delle competizioni internazionali.

Ostia, 7 gennaio 2026 – E' in raduno al Polo Natatorio di Ostia il Setterosa di Pallanuoto Femminile. Le Azzurre stanno preparando i prossimi impegni in calendario e soprattutto gli imminenti Europei di Funchal, in programma dal 26 gennaio al 5 febbraio. Sabato 10 gennaio si svolgerà un test match con la Grecia, che lavorerà insieme alle atlete tricolori fino al giorno della partita stessa. E il raduno ci sarà fino al 15 gennaio. Il commissario tecnico Carlo Silipo ha convocato 17 atlete. Ecco di seguite le Azzurre: Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola, Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Gaia Gagliardi, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Beatrice Cassarà, Morena Leone e Claudia Marletta (L'Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste).

