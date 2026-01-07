Pallanuoto Europei 2026 | i convocati dell’Italia ai raggi X Gruppo rinnovato mancano veterani di lusso

Gli Europei di pallanuoto 2026 si svolgeranno a Belgrado dal 10 al 25 gennaio. L’Italia si presenta con una squadra rinnovata, priva di alcuni veterani di lunga esperienza. In questo articolo si analizzano i convocati azzurri, evidenziando le novità e le caratteristiche principali del gruppo in vista della competizione continentale.

La pallanuoto inizia il nuovo anno in grande stile: prendono infatti il via gli Europei, competizione in programma a Belgrado dal 10 al 25 gennaio. L’Italia si presenterà ai nastri di partenza del torneo con un gruppo rinnovato nel quale mancano veterani di lusso. Le note vicende seguite al deludente settimo posto ottenuto nella rassegna iridata di Singapore hanno spinto il CT Campagna ad accelerare ulteriormente il processo di ricambio generazionale e a riportare in gruppo alcuni elementi che sembravano essere finiti ai margini del giro azzurro. In porta Marco Del Lungo è chiamato a confermare lo straordinario standard di prestazioni che ne ha contraddistinto il rendimento con la calottina del Settebello e ad essere leader carismatico di un collettivo che sta trovando i suoi equilibri: bisogna raggiungere la giusta sintesi tra l’entusiasmo dei giovani e la saggezza di chi ha già calcato i palcoscenici internazionali ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

