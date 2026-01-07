Pallamano serie A Silver il tecnico arancioblù | Da domani riprendiamo gli allenamenti mi aspetto la palestra Cavina stracolma di gente Di Matteo | Il Romagna attende i suoi tifosi

La Pallamano Romagna si prepara alla ripresa del campionato di serie A Silver, prevista per febbraio. Il tecnico arancioblù annuncia il ritorno agli allenamenti da domani, con l'augurio di vedere la palestra Cavina piena di tifosi. Il match contro il Chieti è fissato per il 7 febbraio, mentre il club attende di riaccogliere il pubblico e rafforzare l’entusiasmo intorno alla squadra.

Manca ancora più di un mese alla ripresa del girone B del campionato di A Silver. La Pallamano Romagna attende, sabato 7 febbraio, alla palestra Cavina il Chieti. Al momento gli arancioblù occupano la seconda piazza, dietro al Camerano di una lunghezza e davanti ad Enna con lo stesso scarto. Il destino ha voluto che, il 7 febbraio, Camerano ed Enna abbiano lo scontro diretto che potrebbe avvantaggiare i romagnoli. "Adesso ho dato il via libera ai ragazzi per fare una vacanza – sottolinea il tecnico Gennaro Di Matteo –, poi domani riprendiamo a lavorare. Gestiremo la preparazione con un richiamo e sono programmate tre amichevoli, la prima è già fissata sabato 17 gennaio da noi col Cingoli, poi ce ne saranno un altro paio sempre con formazioni militanti in serie A Gold. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

