Paliano 19enne del posto perfettamente organizzato per lo spaccio di cocaina hashish e marijuana Scoperto e arrestato dai Carabinieri
Il 3 gennaio, i Carabinieri di Paliano hanno arrestato un giovane di 19 anni, ritenuto responsabile di attività di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana. L'operazione, coordinata dalla Compagnia di Anagni, ha portato al fermo di un elemento ben organizzato nel suo illecito commercio. Questa vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità locale.
Cronache Cittadine PALIANO – Nel pomeriggio del 3 Gennaio scorso i Carabinieri della Stazione di Paliano, coordinati dalla Comando Compagnia di Anagni, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Paliano, 19enne arrestato per spaccio: sequestrate cocaina, hashish e marijuana
Leggi anche: Hashish, marijuana e cocaina per lo spaccio, arrestato dai carabinieri a ventisette anni
Paliano, scoperto con droga in casa: 19enne arrestato dai Carabinieri; Scoperto con la droga in casa, arrestato giovane pusher: il 19enne finisce ai domiciliari.
Extra Tv. . PALIANO: DROGA IN CASA, ARRESTATO PUSHER - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.