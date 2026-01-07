Paliano 19enne del posto perfettamente organizzato per lo spaccio di cocaina hashish e marijuana Scoperto e arrestato dai Carabinieri

Il 3 gennaio, i Carabinieri di Paliano hanno arrestato un giovane di 19 anni, ritenuto responsabile di attività di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana. L'operazione, coordinata dalla Compagnia di Anagni, ha portato al fermo di un elemento ben organizzato nel suo illecito commercio. Questa vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità locale.

