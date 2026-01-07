Pagelle slalom Madonna di Campiglio 2026 | l’Italia rigenera Noel Vinatzer tra illusione e cruda realtà

Le pagelle dello slalom di Madonna di Campiglio 2026 offrono uno sguardo sulla performance degli atleti italiani e internazionali. In questa occasione, Clement Noel si distingue per la sua precisione, dimostrando di essere un avversario temibile quando mantiene la concentrazione. Vinatzer, invece, vive momenti di speranza alternati a difficoltà, evidenziando le sfide di un percorso sportivo sempre incerto. Analizziamo i risultati e le impressioni chiave di questa gara.

PAGELLE SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO 2026. Mercoledì 7 gennaio Clement Noel, 10: quando non commette errori, diventa difficilmente battibile. L’aria italiana ha rigenerato il campione olimpico: dopo il 2° posto in Alta Badia, ecco il sigillo sulla mitica 3Tre. Ai Giochi sarà ancora l’uomo da battere. Eduard Hallberg, 9: manca la prima vittoria in carriera per soli 12 centesimi, ma l’appuntamento è davvero solo rimandato. Stiamo parlando di un talento purissimo, in grado in certe condizioni di andare anche più forte di Noel. Oggi il successo è sfumato per un errore sul dosso conclusivo dove ha perso tanta velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

