Pagelle Sassuolo Juve | il miglior David Cambiaso pasticcione – VIDEO

Le pagelle di Sassuolo-Juventus analizzano le prestazioni dei singoli nel match disputato al Mapei. In evidenza il rendimento di David, considerato il migliore in campo, e le sbavature di Cambiaso, apparso in difficoltà. Di seguito, i voti e i commenti relativi ai protagonisti della partita, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sull’andamento della gara.

Pagelle Sassuolo Juve: il miglior David, Cambiaso pasticcione. Il commento a voti e giudizi della partita del Mapei. Nella recente puntata della rubrica “Spagelljamo”, inserita nel format YouTube di dal titolo “Ma che partita hai visto?”, i giornalisti Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon hanno analizzato le pagelle relative al successo della Juventus contro il Sassuolo. Il protagonista assoluto della discussione è stato Jonathan David, giudicato unanimemente come il migliore in campo. Dopo le critiche per il rigore fallito contro il Lecce, l’attaccante canadese ha offerto la sua prestazione più convincente della stagione, risultando decisivo sia in fase di rifinitura che di finalizzazione: Ha servito l’assist per il raddoppio di Miretti con una sponda precisa al 62?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

