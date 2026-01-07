Pagelle Napoli Verona | Di Lorenzo e McTominay suonano la riscossa Orban scatenato in attacco

Le pagelle di Napoli-Verona analizzano le prestazioni dei giocatori protagonisti della 19ª giornata di Serie A. In questa sfida, Di Lorenzo e McTominay si distinguono come figure di spicco, mentre Orban si conferma in forma offensiva. Di seguito i voti e i commenti sui principali protagonisti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro terminato con un pareggio.

