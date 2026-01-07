Pagamenti Inps gennaio | il calendario per Assegno Unico pensioni Naspi e Adi

A gennaio, l’Inps avvia i pagamenti relativi a Assegno Unico, pensioni, Naspi e Adi, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di erogazioni e aggiornamenti. Questo mese rappresenta un momento chiave per i beneficiari, che riceveranno le somme con le eventuali modifiche previste dalle nuove normative. Di seguito, il calendario dettagliato per conoscere le date e le modalità di pagamento di ciascuna prestazione.

Gennaio è un mese importante per i pagamenti elargiti dall'Inps. Con il primo mese dell'anno entrano infatti in vigore le norme per l'adeguamento degli importi. A seconda del tasso di inflazione calcolato per l'anno precedente, le somme percepite aumenteranno in modo da limitare la perdita del potere d'acquisto. Nel 2026 però ci saranno anche altre modifiche, dovute alle norme inserite nella Manovra finanziaria. La più importante è il nuovo calcolo del valore della prima casa nell' Isee. Fino a un valore catastale di 91.500 euro infatti, la prima casa sarà esclusa dal calcolo del patrimonio ai fini dei requisiti per ottenere determinati sussidi.

