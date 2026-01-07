Padre aggredisce il figlio con un coltello durante una lite | denunciato

Durante una lite familiare a Paternò, i carabinieri di Santa Maria di Licodia sono intervenuti in un’abitazione periferica, dove hanno denunciato un padre per aver aggredito il proprio figlio con un coltello. L’intervento ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza dei coinvolti. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi in contesti di conflitto familiare.

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia sono intervenuti in una zona periferica di Paternò per una lite scoppiata all'interno di un'abitazione dove convivono padre e figlio.Secondo gli accertamenti, la discussione, nata per futili motivi, è degenerata: il 71enne avrebbe ferito il.

