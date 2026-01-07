Otto e Mezzo Zoro e il delirio su chi vota Fdi | Come si divertono

Recentemente, Zoro di Propaganda Live ha commentato con tono ironico le dinamiche politiche e il comportamento degli elettori di Fratelli d’Italia, suscitando discussioni. Questa riflessione si inserisce nel contesto di un confronto più ampio sulle opinioni pubbliche e la rappresentazione mediatica delle scelte politiche, contribuendo a un dialogo più informato e rispettoso sulle diverse posizioni.

Ci mancava la lezioncina di Diego Bianchi, in arte Zoro, il conduttore di Propaganda Live ad avvelenare il clima. Nel corso dell'ultima puntata di Otto e Mezzo, Zoro mette nel mirino gli esponenti del governo con una macedonia di argomentazioni che davvero appare incomprensibile. A suo dire la destra si sta impossessando di tutto, da Checco Zalone al Venezuela, ma poi la spara davvero grossa: "Se guardate i profili social degli esponenti di governo, l'ordine di scuderia è preciso, 'la Famiglia nel bosco'. Hanno fatto loro questa storia per attaccare i magistrati". Ma non finsice qui. Il veleno di Zoro fluisce senza sosta: "Ci sono poi degli argomenti come i salri, l'età pensionabile o la manovra, sui cui gli esponenti del governo dovrebbero essere stimolati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

