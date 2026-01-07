Ospitalità il 93,6% delle strutture ricettive a Bergamo è in regola col Codice Identificativo Nazionale

A Bergamo, il 93,6% delle strutture ricettive ha ottenuto il Codice Identificativo Nazionale (CIN), indicando un elevato livello di conformità alle normative. L’assegnazione del CIN avanza rapidamente, superando la media italiana, e rafforza la trasparenza e la regolarità del settore turistico locale. Questo trend evidenzia l’impegno della città nel garantire servizi di qualità e rispetto delle disposizioni vigenti nel comparto ricettivo.

L'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle strutture ricettive bergamasche procede a ritmo sostenuto, superando la media nazionale. Secondo la ricerca condotta da Confcommercio Bergamo sui dati della Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo aggiornati a fine novembre 2025, il territorio bergamasco conta 4.640 strutture registrate, di cui 4.344 già dotate di CIN (93,6%) contro il 89,20% della copertura nazionale. L'analisi rivela una configurazione particolare del settore dell'ospitalità bergamasca: solo il 5,3% delle strutture sono alberghi, mentre il 33,0% sono strutture extralberghiere e ben il 61,7% alloggi destinati al turismo.

