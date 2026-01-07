Orsa Trasporti sullo sciopero | Lavoratori e cittadini pagano il prezzo di una gestione fuori controllo

Orsa Trasporti Autoferro Tpl Abruzzo ha annunciato uno sciopero del trasporto pubblico locale regionale per giovedì 8 gennaio, evidenziando come lavoratori e cittadini siano i principali a subire le conseguenze di una gestione ritenuta fuori controllo. La decisione nasce come risposta alle criticità emerse dalla direzione aziendale, che ha mostrato, secondo l'organizzazione sindacale, una mancanza di adeguata amministrazione e responsabilità.

«Lavoratori e cittadini pagano il prezzo di una gestione fuori controllo».Orsa Trasporti Autoferro Tpl Abruzzo ha proclamato lo sciopero del trasporto pubblico locale regionale per giovedì 8 gennaio «come atto inevitabile contro una dirigenza aziendale che ha dimostrato, nei fatti, di non essere.

In Sardegna un’intera giornata di sciopero per gli autisti dell’Arst - Per venerdì prossimo, 9 gennaio, il sindacato Orsa Tpl ha indetto un’intera giornata di sciopero che interesserà i ... linkoristano.it

Sciopero regionale Arst proclamato dalla sigla Orsa Tpl - La sigla sindacale ORSA TPL ha proclamato per venerdì 9 gennaio una nuova azione di sciopero del personale ARST, 8 ore di ... olbia.it

Trasporti, venerdì 9 sciopero di otto ore del personale dell'Arst. Orsa Tpl: 'salari fermi, turni massacranti e un integrativo senza risposte' #ANSA - facebook.com facebook

Trasporti, venerdì 9 sciopero di otto ore del personale dell'Arst. Orsa Tpl: 'salari fermi, turni massacranti e un integrativo senza risposte' #ANSA x.com

