Oriali | Mi piacerebbe rivedere Raspadori al Napoli
Gabriele Oriali si esprime sulla possibilità di rivedere Raspadori al Napoli, confermando il suo interesse per il ritorno dell’attaccante. Intervistato da Dazn prima del match Napoli-Verona, Oriali ha condiviso il suo punto di vista senza enfasi, evidenziando l’importanza di valutare attentamente le opportunità di mercato. La sua opinione aggiunge un elemento di riflessione sulla situazione attuale del giocatore e sul futuro del club napoletano.
Gabriele Oriali intervistato a Dazn prima del fischio d’inizio di Napoli.Verona. Non si nasconde su Raspadori, è questa la notizia. «Il mercato non è di mia competenza, perciò non posso esprimermi più di tanto sul possibile ritorno di Raspadori. Anche se ammetto che mi piacerebbe rivederlo in azzurro: sarebbe utile sia a noi che alla Nazionale». L’assenza di Neres: «Oggi non ci sarà ma non penso che lui sia tutto. il merito va anche alla squadra e all’allenatore che nelle difficoltà si è sempre ben districato, grazie anche al nostro spirito di squadra». Non parla di scudetto. «Pensiamo partita dopo partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
