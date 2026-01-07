ORE 10: CALMA PIATTA La7 Cinema, ore 19.25. Con Nicole Kidman, Sam Neill e Billy Zane. Regia di Philip Noyce. Produzione Australia 1988. Durata: 1 ore e 36 minuti LA TRAMA Due coniugi in crociera in alto mare incrociano una goletta alla deriva. La nave è piena di cadaveri. I coniugi imbarcano l'unico superstite. Che poi si rivela l'autore della strage. L'assassino cerca di uccidere il marito e di papparsi la bella moglie. PERCHÈ VEDERLO Perché è il film che ha rivelato Nicole Kidman e il regista Philip Noyce (in seguito autore di un paio di Jack Ryan con Harrison Ford). Tratto da un romanzo di Charles Williams per anni fu un progetto di Orson Welles. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Ore 10: calma piatta", il film che ha rivelato Nicole Kidman

Leggi anche: Nicole Kidman tra le star del film horror The Young People, diretto da Osgood Perkins

Leggi anche: La bussola d'oro: addio a Jack Shepherd, star del film con Daniel Craig e Nicole Kidman

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ore 10: calma piatta - A seguito di un terribile incidente d'auto, l'ufficiale di marina John Ingram e la moglie Rae hanno perso il loro bambino. mymovies.it

Roccaraso ore 10: piste da sci deserte e calma piatta - Nella località abruzzese, dopo il caos della scorsa settimana, si teme una nuova invasione di turisti. video.corriere.it

IL PUNTO La calma piatta va bene solo in barca. Secondo la stima della Cgia di Mestre, Cremona si trova al 76° posto tra le province italiane in quanto a incremento previsto del Pil, sintomo di un'attività economica che non decolla. Zis, Cluster e Zls sono le ar - facebook.com facebook

"ASSENZE DEL NAPOLI NON GRAVI QUANTO LE MIE" Così José Mourinho nella sua conferenza pre Benfica-Napoli: LA RISPOSTA DI CONTE NON SI FA ATTENDERE Calma piatta del mister: cosa ne pensate #BenficaNapoli #Mourinho #Cont x.com