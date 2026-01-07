Ore 10 | calma piatta il film che ha rivelato Nicole Kidman

ORE 10: CALMA PIATTA La7 Cinema, ore 19.25. Con Nicole Kidman, Sam Neill e Billy Zane. Regia di Philip Noyce. Produzione Australia 1988. Durata: 1 ore e 36 minuti LA TRAMA Due coniugi in crociera in alto mare incrociano una goletta alla deriva. La nave è piena di cadaveri. I coniugi imbarcano l'unico superstite. Che poi si rivela l'autore della strage. L'assassino cerca di uccidere il marito e di papparsi la bella moglie. PERCHÈ VEDERLO Perché è il film che ha rivelato Nicole Kidman e il regista Philip Noyce (in seguito autore di un paio di Jack Ryan con Harrison Ford). Tratto da un romanzo di Charles Williams per anni fu un progetto di Orson Welles. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

