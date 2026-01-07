Negli ultimi tempi, l'interesse per la Groenlandia è cresciuto notevolmente, portando a un rinnovato coinvolgimento globale. La serie televisiva Borgen aveva anticipato questa attenzione, prevedendo un ruolo crescente di questa regione nelle dinamiche internazionali. Oggi, a Nuuk, il 7 gennaio 2026, si verifica una realtà che sembra confermare le intuizioni di quella narrazione, sottolineando come i programmi culturali possano anticipare i mutamenti geopolitici.

Nuuk, 7 gennaio 2026 – La Groenlandia è ormai sulla bocca di tutti, a tal punto che ci appare una novità. In realtà, da anni è al centro di contese geopolitiche, nuove strategie, terre rare desiderate, petrolio ambito. Con la difficoltà della piccola Danimarca di tenersi stretto un territorio prezioso, nonostante i tanti ostacoli: dal rafforzamento delle marinerie russo-cinesi nell’Artico alle pretese degli Stati Uniti, che per bocca di Donald Trump sono disposti a tutti pur di prendersela. In un o modo o nell’altro. E a Copenaghen e dintorni se ne parla da diverso tempo, con le autorità danesi che spalleggiate dall’Unione Europea tentano di alzare le barricate e resistere agli attacchi delle super-potenze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

