Nel 2026, i fan di One Piece possono scoprire una nuova miniserie dedicata a Chopper, disponibile gratuitamente online. Questa produzione offre un’inedita prospettiva sul personaggio, approfondendo il suo ruolo e le sue caratteristiche. Un’opportunità per apprezzare un lato diverso dell’amata renna, arricchendo l’esperienza di chi segue le avventure della ciurma di Rufy.

Il 2026 si apre con una novità che farà felici i fan di One Piece: una miniserie interamente dedicata a Chopper è approdata online per la prima volta, un progetto curioso, per mostrare un lato inedito dell'amata renna. Il nuovo anime ufficiale di One Piece dedicato a Tony Tony Chopper è disponibile gratuitamente in streaming. La miniserie, parte del programma giapponese Mezamashi TV, segue il medico della ciurma tra avventure animate e incursioni nella Tokyo contemporanea. Chopper protagonista di una nuova miniserie Il 2026 segna ufficialmente l'anno di Tony Tony Chopper. La nuova miniserie CHOPPER, pensata per brillare come un piccolo spin-off nel gigantesco universo di One Piece, è stata trasmessa per la prima volta in streaming e ora può essere vista gratuitamente in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, il nuovo anime dedicato a Chopper è disponibile gratuitamente per tutti

