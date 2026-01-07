Ondata di gelo in Europa settentrionale forti disagi nei trasporti

Il maltempo di inizio gennaio ha provocato disagi significativi in Europa settentrionale. La neve ha causato cancellazioni di voli, interruzioni nei trasporti e chiusure scolastiche in diversi Paesi, mentre si registrano anche vittime legate alle condizioni meteo. Questa ondata di gelo evidenzia l’impatto delle intemperie sulla vita quotidiana e sulla mobilità in molte aree del continente.

Centinaia di voli cancellati nei Paesi Bassi, in Francia e in Belgio, scuole chiuse in Scozia, una donna morta in un incidente stradale in Ungheria: il 7 gennaio la neve ha continuato a seminare il caos nei trasporti in vari paesi europei. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Ondata di gelo in Europa settentrionale, forti disagi nei trasporti Leggi anche: Maltempo, gelo artico sull'Italia: neve, pioggia e forti venti portano caos e disagi. Allerta meteo: ecco dove Leggi anche: Sciopero generale di venerdì 28 novembre, disagi nei trasporti: i treni garantiti in Sicilia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ondata di freddo in arrivo; Meteo. Gelo e neve su mezza Europa: cosa accade e fino a quando durerà; Capodanno, in arrivo un'ondata di freddo artico: le cause dell'abbassamento delle temperature; Neve, allerta gialla. La Befana della Toscana è gelata. Temperature a picco, “Freddo fino a febbraio”. Ondata di gelo e neve in Europa, 800 voli cancellati ad Amsterdam, Parigi imbiancata - Dopo la pausa di ieri, la neve ha ripreso a cadere su buona parte della Francia e in particolare l'Ile- ansa.it

Maltempo, ondata di gelo in Europa: disagi nei trasporti e voli in tilt in diversi Paesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, ondata di gelo in Europa: disagi nei trasporti e voli in tilt in diversi Paesi ... tg24.sky.it

Neve e gelo in Francia, Parigi imbiancata: voli cancellati e trasporti nel caos - Aeroporti in difficoltà, strade ghiacciate e allerta meteo in molte regioni: un centinaio i voli cancellati oggi all'aeroporto Roissy Charles- ilroma.net

Allerta ondata di freddo in Europa! Un'ondata di freddo artico congela il nuovo anno 2026 ????

Ondata di gelo e neve in Europa, 800 voli cancellati ad Amsterdam, Parigi imbiancata. Strade interrotte e trasporti in tilt. Allerta arancione per l'intera giornata sul Belgio #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/07/ondata-di-gelo-e-neve-in-europ - facebook.com facebook

Ondata di gelo da record in arrivo in Alto Adige: previsti -20 gradi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.